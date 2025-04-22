'Мы готовы к любому разговору': Зеленский напомнил о позиции Украины по мирным переговорам

Предложение Украины к России прекратить удары по гражданской инфраструктуре до сих пор действительно. Киев ожидает четкого ответа Москвы и готов к любому разговору, как обеспечить такой частичный режим тишины.

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Об этом вечером в понедельник, 21 апреля, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к народу. Он напомнил: именно от решения РФ зависит, наступит ли прекращение огня.

Россия, как напомнил Зеленский, уже отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, сделанное еще на переговорах в Джидде больше месяца назад, но и вчерашнее предложение Украины продолжить "тишину" после Пасхи.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не дал никакого однозначного ответа, а только сказал, что "с этим нужно разобраться", допустив прямые переговоры с Украиной.

"Все это еще раз демонстрирует, чего действительно хотят в Москве. Однако Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить", – сообщил глава Украинского государства.

Он добавил, что наши команды на переговорах в Лондоне на этой неделе будут иметь основную, первоочередную задачу именно по безусловному прекращению огня.

"Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы", – пояснил Зеленский.

Подробнее о заявлении президента Украины читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. Он пройдет в Лондоне. Там соберутся представители Украины, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки. Цель, по словам Владимира Зеленского, – добиться безусловного прекращения огня и заложить основы устойчивого мира.

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