Новый раунд мирных переговоров состоится в Лондоне: Зеленский назвал дату

В среду, 23 апреля, состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. Он пройдет в Лондоне. В переговорах примут участие Украина, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки.

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Цель переговоров — добиться безусловного прекращения огня и заложить основы устойчивого мира. Об этом в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что имел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого подробно обсудили, где и как будет проходить встреча делегаций четырех государств.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", – написал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что "безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны".

Глава государства также сообщил, что обсудил с британским премьером совместную работу в европейских форматах безопасности. Он поблагодарил Великобританию и всех партнеров, которые помогают Украине.

Напомним, ранее спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что делегация Соединенных Штатов Америки отправится в Великобританию на переговоры по прекращению огня в Украине. По его словам, эта встреча должна решить вопрос о перемирии в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Париже 17 апреля прошли переговоры делегаций из США и Украины, а также представителей Европы. Стороны договорились потребовать от России полного прекращения огня минимум на месяц. Также Украина озвучила свои "красные линии", на пересечение которых Киев не согласится ни при каких условиях во время каких-либо переговоров.

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