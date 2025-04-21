'Весь мир видит настоящую проблематику': Зеленский назвал причину, из-за которой до сих пор нет мира. Видео

После Пасхи и частичного прекращения огня весь мир видит настоящую проблематику и настоящую причину того, почему бои в Украине продолжаются. Российская Федерация является источником войны и именно в Москве должны отдать реальный приказ для ВС РФ прекратить обстрелы.

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Пока такого жесткого российского приказа на тишину нет – нет и тишины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу 21 апреля. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

"Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Следовательно, это возможно – возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Но все равно на эту Пасху были российские штурмовые действия, были удары и обстрелы, были потери, в частности, потери гражданские.Сегодня российских ударов еще больше", – рассказал глава государства.

По состоянию на 13:00 понедельника, по его данным, произошло почти 3 тысячи обстрелов, штурмов и других ударов. Врагом применялись ракеты и "Шахеды", около 90 авиабомб, тяжелое вооружение, дроны. Российские атаки продолжались по всему фронту.

"То есть Россия отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, которое было сделано еще на переговорах в Джидде более месяца назад, но и вчерашнее предложение – предложение и дальше после Пасхи делать все для тишины. Все это еще раз демонстрирует, чего на самом деле хотят в Москве", – подчеркнул Зеленский.

Пока что Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. Ответ за Москвой.

"Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это будет автоматически гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Само прекращение огня – реальное, длительное – должно стать первым шагом к надежному и долгому миру", – добавил президент.

Он заявил, что на предстоящих дипломатических встречах у представителей Киева будет основная, первоочередная задача именно относительно безусловного прекращения огня.

"Именно это должно быть началом. Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы", – обратил внимание Зеленский.

Свое обращение он закончил словами благодарности. "Я благодарю всех наших воинов, которые защищают Украину, которые держат позиции, которые обеспечивают возможность для дипломатии. Сильная дипломатия – это дипломатия сильного государства, сильного народа. Все наши люди, которые на защите Украины, все, кто помогает, все, кто поддерживает Украину, – благодарю вас! Спасибо! Горжусь нашими людьми", – подытожил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 апреля кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Зеленского установить запрет на удары по гражданским объектам. Российский главарь не дал однозначного ответа, но предположил возможность переговоров.

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