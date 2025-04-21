'С этим нужно разобраться': Путин ответил на предложение Зеленского о продлении перемирия

Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского установить запрет на удары по гражданским объектам. Российский главарь не дал однозначного ответа, но предположил возможность переговоров.

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Путин сказал, что проанализирует предложение Украины, в комментарии пропагандистам в понедельник, 21 апреля. Примечательно, что он не исключил прямой диалог.

"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", – заявил он.

Диктатор цинично заявил, что Россия "всегда уважительно" и "позитивно" относилась к мирным инициативам.

"Надеемся, что так же к этому будут относиться представители киевского режима", – выдал Путин.

Чуть позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что, говоря о двустороннем порядке обсуждения ненанесения ударов по гражданским объектам, Путин имел в виду именно переговоры с Украиной.

Напомним: 20 апреля Зеленский предложил остановить по меньшей мере на 30 суток любые удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.

Как ранее писал OBOZ.UA, министерство обороны РФ заявило, что "перемирие" на Пасху длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. И после этого российская армия вернулась к активной фазе боевых действий в рамках т.н. "СВО".

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