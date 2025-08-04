'Мы готовы хоть сейчас': Ермак обвинил Россию в затягивании времени в вопросе встречи лидеров стран

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече главы государства Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Россия продолжает затягивать время, не желая идти на прекращение огня.

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Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram. Он отметил, что бесконечные высказывания Кремля без какой-либо конкретики не могут быть приемлемыми.

Зато Ермак отметил, что Украина имеет четкую позицию относительно встречи лидеров и готова к ней.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров", – ответил он спикеру Путина.

По словам Ермака, партнеры Украины и все, кто ценят мир, поддерживают позицию Киева, что встреча на уровне лидеров должна состояться.

"Мы благодарны президенту Дональду Трампу за его последовательность по завершению войны, а также за желание приблизить эту встречу", – подчеркнул глава ОП.

Руководитель Офиса президента выразил благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за последовательную позицию по завершению войны и за желание приблизить возможность переговоров Зеленского с Путиным.

"Если вопрос только в подготовке – то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты – это неприемлемо", – подытожил Ермак.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину перейти "от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров".

Такое же предложение украинская делегация выдвинула на переговорах в Стамбуле. Украина предложила РФ провести встречу при посредничестве президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.Однако, по его словам, пока не проведена "вся подготовительная работа".

Как сообщал OBOZ.UA:

В Кремле неоднократно заявляли, что такой встрече якобы должна предшествовать "очень сложная" работа. Песков утверждал, что переговоры на уровне лидеров якобы должны "поставить точку" в войне и зафиксировать договоренности, которые "еще не выработаны".

1 августа президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности провести встречу с Путиным в любое время. По словам главы государства, РФ должна засвидетельствовать свою готовность к миру и перейти от технических встреч и безрезультатных заявлений к предметному разговору.

По оценке Института изучения войны, Москва фактически саботирует призывы к прекращению огня и началу реальных мирных переговоров. Несмотря на заявления о якобы готовности к дипломатии, в Кремле не хотят организовывать встречу на высоком уровне, чтобы выиграть время на поле боя и добиться уступок от Киева и Запада.

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