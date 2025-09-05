'Мы готовим силу – на земле, в воздухе и на море': Зеленский анонсировал важные переговоры по гарантиям безопасности Украины

Украина вместе со странами Запада уже начала строить систему безопасности, чтобы исключить новое нападение Российской Федерации; всех подробностей плана пока озвучивать нельзя. Ожидаются отдельные переговоры с каждым государством-участником гарантий о его роли и конкретных задачах.

Об этом 5 сентября, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти" онлайн, сообщил президент Владимир Зеленский. Отметим, что это ежегодная международная экономическая конференция закрытого характера, которая обычно проходит в начале сентября на Вилле д'Эсте в г. Черноббио (озеро Комо, Италия).

"Спасибо за приглашение и за внимание к Украине, к нашим людям – мы очень ценим то, что люди в Италии слышат нас, наших людей и поддерживают нас", – передал президент слова благодарности.

Гарантии безопасности для Украины готовятся

Президент отметил, что вчера (в четверг, 4 сентября) в Париже состоялась "очень успешная", по его словам, встреча "коалиции желающих".

"Несмотря на то, что Россия пытается продолжать эту войну, мы уже начали строить систему безопасности, которая может подтолкнуть Россию к миру.

Конечно, я не могу сейчас раскрыть все подробности – многие из них являются очень чувствительными и касаются военной сферы. Но мы готовим силу – на земле, в воздухе и на море – которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну", – сказал глава государства.

Он привел пример: если у украинских воинов будет достаточно систем для сбивания вражеских ракет и дронов, в частности иранских "Шахедов", оккупанты будут иметь меньше шансов продолжать агрессию, "это подтолкнет их к миру". "И мы действительно рассчитываем на поддержку Америки в этом, и наши команды, как европейские, так и американские, будут работать над этим", – отметил Зеленский.

"Итак, когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, в коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности. Это большое изменение. Это сильные страны, и Италия, конечно, является одной из них. Президент [Дональд] Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В течение ближайших недель мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас – во время войны, а не только после ее окончания", – подчеркнул он.

Разговор с Трампом и его разочарование некоторыми лидерами Европы

После заседания коалиции состоялись телефонные переговоры с лидером США, напомнил Зеленский. Он раскрыл некоторые подробности.

"Мы подробно обсудили, как приблизить ситуацию к миру. Президент Трамп ожидает более сильную Европу – с лучшей координацией между Европой и Соединенными Штатами. В то же время он очень разочарован некоторыми европейскими странами, особенно Венгрией и Словакией, поскольку они продолжают покупать российскую нефть. Это означает, что они помогают финансировать российскую военную машину", – сообщил президент Украины.

По его словам, Вашингтон хочет "серьезно сократить" доходы Москвы от экспорта энергоносителей.

"Чем меньше денег [Владимир] Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду: энергетическая независимость от России также является ключевым фактором прочных отношений с Соединенными Штатами", – сказал Зеленский.

Этот и другие вопросы он будет обсуждать с главой Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Важно, чтобы эти сигналы от Трампа услышал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнул Зеленский.

Восстановление Украины в интересах Европы

Третий момент, на который обратил внимание глава Украинского государства, это восстановление нашей страны после войны.

"Когда мы говорим о мире – это мир в Европе, – о безопасности и гарантиях безопасности, мы также должны говорить о поддержке европейского бизнеса – наших отраслей промышленности, наших рабочих мест и нашей роли в глобальной конкуренции. Сильная Европа – это Европа, которую мир хочет видеть своим экономическим партнером. Это должно остаться неизменным", – заявил президент.

Киев уверен, что проект нашего восстановления "является фундаментальным экономическим проектом для всей Европы".

"Недавно мы были в Риме на Конференции по вопросам восстановления Украины. Большое спасибо! Спасибо, Италия! Сильной стороной этой Конференции было присутствие бизнеса – в ней приняли участие многие компании. И я верю, что восстановление Украины должно способствовать росту и развитию каждой европейской страны. Именно поэтому мы очень рассчитываем на участие таких сильных игроков, как Италия и итальянский бизнес. Пожалуйста, будьте активными в этом. Для нас членство Украины в Евросоюзе и восстановление Украины также являются элементами безопасности. Джорджа Мелони поддерживает нас в этом. И я очень надеюсь, что участие Италии будет действительно сильным и заметным. Большое спасибо! Спасибо, Италия! Спасибо за встречу и за приглашение", – закончил президент свое выступление.

