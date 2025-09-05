Фицо приедет в Ужгород и встретится с Зеленским: о чем будут говорить

Словацкий премьер Роберт Фицо в пятницу, 5 сентября, посетит Ужгород и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой станет сотрудничество в энергетической сфере и обсуждение безопасности критической инфраструктуры. После переговоров стороны планируют сделать совместное заявление для прессы.

По информации правительственного офиса Словакии, в визите также примут участие вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и глава МИД Юрай Бланар. Отдельно в Ужгороде Фицо встретится с украинским премьером Юлией Свириденко. В сообщении отмечается, что стороны планируют затронуть экономические вопросы и региональное сотрудничество.

Диалог в приграничном городе

По информации правительства Фицо, город Ужгород как место встречи выбрали неслучайно – это город, который непосредственно граничит со Словакией. Переговоры здесь должны символизировать стремление укрепить соседские отношения даже в сложное для Украины время. По словам словацких чиновников, Фицо хочет подчеркнуть готовность Братиславы участвовать в решении практических проблем, в частности в энергетике.

Интересно, что переговоры с Зеленским запланированы сразу после возвращения Фицо из Китая, где у него был насыщенный график встреч. В Пекине Фицо общался с лидерами Китая, России, Сербии и Вьетнама. Это добавляет контекста: словацкий политик пытается балансировать между различными партнерами, но все же выделяет встречу с Зеленским как ключевую на европейском направлении.

Ключевые темы разговора

Ожидается, что стороны сосредоточатся на обеспечении стабильности энергосистемы Украины, которая постоянно страдает от российских атак. Речь может идти о технической помощи, координации действий в энергетике и привлечении инвестиций. Не исключено, что будет затронут и вопрос гуманитарной поддержки и экономического сотрудничества между соседними регионами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как премьер Словакии и диктатор Путин встретились 2 сентября в Китае. На встрече Фицо заявил, что планирует встретиться с Зеленским чтобы задать ему вопрос об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в России.

Позже, в своем Facebook по итогам встречи Фицо написал, что Путин раскрыл ему подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. "Я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен передать президенту Украины В. Зеленскому в пятницу", – заявил он.

Что предшествовало

В ночь на 28 августа Силы обороны Украины атаковали территорию РФ, в результате чего был поражен ряд важных объектов агрессора. В частности, там подтвердили обстрелы двух нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов и логистических объектов. Под атаку попали Афипский НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.

А 29 августа стало известно, что Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил свою работу после атаки украинских БПЛА. Объект атаковали по меньшей мере 29 беспилотников, были зафиксированы прямые попадания, после чего на заводе вспыхнули семь мощных пожаров.

В ночь на 1 сентября неизвестные БПЛА атаковали электроподстанцию Кропоткин в российском Краснодарском крае. В результате боевой работы беспилотников возник пожар на объекте, который обеспечивал питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций.

После атаки дронов на российские нефтестанции Венгрия и Словакия остались без поставок нефти.

