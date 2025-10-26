Сербия не против, чтобы на ее территории Россия и Украина проводили мирные переговоры для завершения войны. Местом встречи могла бы стать столица страны – Белград.

О готовности организовать этот процесс заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в интервью Fox News. Он подчеркнул, что его государство выступает за как можно более быстрое окончание российско-украинской войны.

"Сербия также среди стран, которые предлагают свои добрые услуги, – учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, – чтобы попытаться и, если нужно или если есть интерес, провести любые переговоры... о том, как положить конец этой ужасной трагедии, приведшей к стольким смертям и стольким разрушениям", – сказал главный сербский дипломат.

Он указал на важность прекращения войны, заверив, что Белград "в принципе поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, признанными ООН", включая Украину.

Что предшествовало

Марко Джурич озвучил свое предложение после того, как запланированный саммит президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина был отложен. Местом их встречи должна была стать Венгрия.

Интересно, что даже журналисты прореспубликанского Fox News намекнули на то, что Сербия была бы странным местом для встреч украинских и российских представителей.

Ссылаясь на мнение неназванных аналитиков, авторы статьи отметили: "Сербия была бы неожиданным выбором для проведения следующего раунда переговоров о прекращении огня между РФ и Украиной, учитывая исторические связи между Россией и Сербией, уходящие корнями в культурные и религиозные связи через Сербскую православную церковь".

