'Капитан России говорит: 'Чего вы не здороваетесь?' Украинская гимнастка рассказала, как команда РФ пыталась их задеть и как тяжело в зале с белорусками

Чемпионка Европы и призер мирового форума по художественной гимнастике в команде Мария Высочанская рассказала, насколько трудно было соревноваться с представительницами стран-агрессорок. Официально после отстранения россиянок вернули на международную арену только в 2025-м, но они пытались унизить наших граций еще до полномасштабного вторжения, а потом расползались под другие флаги.

Видео дня

Мария вспомнила, как ей было трудно сосуществовать с гимнастками РФ еще до 2022-го, ведь отец спортсменки – военный, который участвовал еще в обороне донецкого аэропорта.

"На самом деле в гимнастике с этого года уже будут спортсмены из России, у них уже очень много нейтральных статусов. Но у меня есть такая история с 2021 года. Это был чемпионат мира в Японии, опять-таки буквально за два месяца до полномасштабного вторжения. Мы проходим мимо команды России, и их капитан говорит: "А чего вы не здороваетесь с нами?" – вспомнила Высочанская.

"А я тогда тоже была капитаном и, во-первых, почему мы должны с вами здороваться, а, во-вторых, для полного понимания картины: У меня отец – киборг, он был еще в донецком аэропорту, с очень сложным ранением. И меня лично эта история войны уже очень сильно коснулась. И я тогда так прошла, посмотрела, а команда же смотрит на своего капитана, поэтому они тоже так прошли, на них посмотрели. И все", – отметила Мария.

Но, по словам девушки, во время совместных соревнований с россиянками было много таких моментов. Что касается белорусок, то они уже давно есть на нашей международной арене: "И я скажу, что это очень сложно морально находиться с ними в одном тренировочном зале".

"Как сказал президент Международной федерации гимнастики, мол, вы – мои дети, и они тоже – мои дети, и я хочу сделать площадку мира. Так, давайте, может, они там поспособствуют, и как-то мы сделаем для всей Украины площадку мира, а не будем выступать со странами-агрессорами, которые просто уничтожают все, уничтожают наши залы, а мы сидим без света, без воды. И соревноваться с ними морально очень сложно, потому что эти страны еще очень вызывающе себя ведут", – отметила Мария.

Так исторически сложилось, что Россия в художественной гимнастике имела очень большой вес, но, по словам Высочанской, из-за того, что было отстранение, сейчас это немножко изменилось.

"Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно", – отметила Мария.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о гимнастке, которая переписала историю, и первой шпаге мира, которая поставила на место "нейтрального". Читайте наш рейтинг лучших спортсменок Украины-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!