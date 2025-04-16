'Мы дружим со всеми': в Индонезии сказали, согласятся ли на создание военной базы для российских самолетов

В Индонезии заявили, что не позволят размещать российские боевые самолеты на своей территории после сообщений о том, что Москва якобы запрашивала соответствующее разрешение. В правительстве страны говорят, что Джакарта придерживается "свободной и активной" внешней политики.

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Во вторник, 16 апреля, минобороны Индонезии заявило, что РФ не отправляла такой запрос, передает Bloomberg. "Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики. Мы дружим со всеми. Если допустить одну сторону, это будет иметь последствия, и мы не хотим быть вовлечены в конфликт", – сказал журналистам в среду представитель министерства Фрега Венас.

Кроме того, министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Индонезия категорически исключает возможность размещения боевых самолетов РФ на своей территории.

Такое заявление он сделал после разговора с министром обороны Индонецзии Шафри Шамсуддином.

"Он (Шамсуддин. – Ред.) недвусмысленно дал мне понять, что нет никаких перспектив размещения российских самолетов в Индонезии, и что подобные сообщения – просто неправда", – сказал Марлз.

Ранее издание Janes сообщило, что Россия якобы пригласила доступ к авиабазе Манухуа в провинции Папуа для своих военных самолетов, расположенной менее чем в 1400 км от австралийского города Дарвин.

Сообщение вызвало большую обеспокоенность в Канберре, особенно ввиду приближающихся всеобщих выборов в Австралии.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ, сказал, что "существует множество различных фейковых новостей и публикаций в СМИ, в том числе касающихся чувствительных тем", однако прямо не прокомментировал эти сообщения.

Правоцентристская оппозиция Австралии оперативно использовала ситуацию, обвинив правительство в пренебрежении национальной безопасностью.

Однако лидер либералов Питер Даттон подвергся критике после ошибочного заявления, будто инициатива исходила от президента Индонезии.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг в свою очередь назвала такие слова "безрассудными" и недопустимыми в публичном пространстве.

Несмотря на громкие заявления и спекуляции, подтверждения реального запроса от Москвы официально не прозвучало.

Как писал OBOZ.UA, после сообщений о том, что РФ просит у Индонезии доступа к авиабазе для своих самолетов в Австралии, заявили, что не хотят видеть усиления влияния Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр Энтони Албанизи потребовал разъяснений от Джакарты.

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