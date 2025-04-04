'Инвестиция в будущее европейской безопасности': Сибига заявил о готовности стран НАТО покупать украинское оружие

Партнеры Украины готовы не только вкладывать деньги в производство оружия в нашей стране, но и непосредственно покупать украинское вооружение. Дело в том, что современное украинское оружие "во многих случаях гораздо лучше", чем аналогичное западное.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе после заседания Совета Украина-НАТО. По его словам, партнеры нашей страны уже проявляют интерес к возможностям украинской оборонной промышленности.

"Мы удивили мир нашими способностями, и вчера также звучали предложения о заказе напрямую у наших производителей тех типов оружия, которое мы продуцируем в Украине, и которое во многих случаях гораздо лучше, чем западные образцы", – отметил министр.

Он добавил, что также от партнеров были предложения инвестирования в оборонную промышленность Украины.

"Это новая страница, новое качество поддержки нашего оборонного сектора, которое будет иметь мультипликационный эффект", – считает Андрей Сибига.

По словам главы МИД Украины, наша делегация на заседание Совета Украина-НАТО "прибыла с цифрами" и предоставила партнерам все данные о процентной загрузке оборонного комплекса. В свою очередь партнеры, "которые очень хорошо сейчас ориентируются в наших реалиях", интересовались техническими аспектами инвестирования в оборонную промышленность Украины.

"Мы говорили и о некоторых бюрократических препятствиях, потому что (партнеры) – очень прагматичные и практичные люди. У нас состоялся диалог, как создать максимально благоприятные условия для наращивания способностей нашего оборонного сектора", – рассказал Андрей Сибига.

Глава украинской дипломатии считает, что партнеры "понимают взаимную выгодность сотрудничества" с Украиной в оборонном секторе, потому что Европа планирует развитие собственных оборонных способностей.

"Они понимают, что в будущем потребуются наши знания и опыт. Их нынешнее участие в помощи для Украины есть инвестициями в будущее европейской безопасности", – отметил министр иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина хочет сама производить расходные боеприпасы для ПВО, потому что ждать помощи от партнеров приходится "очень долго", а в нашей стране ежедневно гибнут мирные люди. По словам украинского президента, наше государство планирует получить соответствующие лицензии от партнеров, однако, "к сожалению, так и не дожали Соединенные Штаты, чтобы получить лицензию на производство ракет Patriot".

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