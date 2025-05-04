'Мы должны вооружить Украину до зубов': близкий к Трампу пастор Бернс призвал к 'миру через силу и решительность'

Продолжение поддержки Украины, которая с "неизменной стойкостью и несокрушимостью" противостоит российскому вторжению, является одним из ключевых интересов США. Если Россию не остановить и позволить Украине потерпеть поражение, следующей жертвой российской агрессии станет Молдова, а за ней – страны Балтии.

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Поэтому США должны "вооружить Украину до зубов", потому что только так можно предотвратить масштабную третью мировую войну, в которую неизбежно будет втянуто НАТО. Об этом заявил американский пастор Марк Бернс, которого называют "духовным советником" президента США Дональда Трампа.

Бернс, последовательно позиционирующий себя как сторонника задекларированного Трампом принципа "Make America Great Again" ("Вернем Америке былое величие") и самого действующего президента США, ранее был ярым противником продолжения военной помощи Украине. Однако его мировоззрение кардинально перевернула поездка в Украину, где он своими глазами увидел преступления, которые совершает Россия против украинского народа. С этого момента Бернс на всех возможных уровнях отстаивает важность не только продолжения, но и усиления помощи Украине в защите от российской агрессии.

Очередной призыв к этому он сделал в заявлении, опубликованном в личном аккаунте в сети X.

"Приветствую храбрый народ Украины с их неизменной стойкостью и непоколебимой позицией против тирании. Как у пастора, американца, сторонника Трампа с первого дня MAGA и человека Божьего, мое сердце разрывается из-за утраченных невинных жизни — более 5000 украинских и российских солдат еженедельно — и я призываю мир объединиться как в молитве, так и в действиях, чтобы остановить это бессмысленное убийство", – отметил Бернс, почему-то уравнивая украинцев, ставших жертвами нападения, с россиянами, начавшими и продолжающими вести агрессивную войну на чужой земле.

Он подчеркнул: именно в поддержке Украины и проявится ярче всего главный принцип, пообещав реализовать который Трамп победил на выборах президента.

"Я всегда заявлял, что поддержка Украины – это Америка превыше всего. Агрессивное объединение России с БРИКС является прямой угрозой американскому доллару, нашей экономике и нашему мировому лидерству", – пояснил свое мнение пастор.

Более того, он убежден, что только помогая Украине, США могут предотвратить погружение планеты в кровавую третью мировую войну. Ибо, ослепленный собственной безнаказанностью, российский диктатор не остановится на Украине.

"Если мы не проведем границу в Украине, мы рискуем увидеть, как следующей падет Молдова, а затем страны Балтии, втянув НАТО в полномасштабную Третью мировую войну. Мы не можем себе этого позволить. Пора действовать сейчас", – подчеркнул Бернс.

Он приветствовал "критически важный шаг вперед" в деле предотвращения третьей мировой – недавнего соглашения о модернизации F-16 в рамках нового партнерства между США и Украиной по минеральным ресурсам. Также духовник призвал дать украинским воинам больше оружия.

"Мы должны вооружить Украину до зубов не для того, чтобы спровоцировать войну, а чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и сдержать распространение тирании. Мир приходит не через слабость; он приходит через силу и решительность. Путь к миру вымощен силой, единством и непоколебимой верой. Помолимся за справедливый мир, возникающий из пепла войны. Пусть Бог благословит Украину, пусть Бог благословит Америку, и пусть Бог даст нам мудрости и мужества защищать свободу там, где ей грозит опасность", – подчеркнул Бернс.

Напомним, ранее Бернс указал на большую проблему после поездки в Украину: по его словам, Трамп стал "мишенью фейковых новостей". Мол, медиа атакуют президента-республиканца, изображая его врагом демократии и расистом, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

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