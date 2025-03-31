"Мы должны поддержать Украину": Швеция предоставит Киеву самый большой с 2022 года пакет помощи

Швеция подготовила для Украины 19 пакет помощи. Его стоимость составляет 16 млрд шведских крон (почти 1,6 миллиарда долларов США) и является крупнейшим с 2022 года пакетом поддержки.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в понедельник, 31 марта. По его словам, пакет помощи включает, в частности, поддержку украинской противовоздушной обороны, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

Также в этом пакете Швеция закупит новое оборудование для оборонной промышленности на сумму около 912 млн долларов.

Министр добавил, что значительная часть международной военной поддержки осуществляется через многосторонние инициативы, коалиции в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и закупки у украинских оборонных промышленных предприятий за пожертвования. Швеция пожертвует на эти фонды и инициативы около 465 миллионов долларов.

В пакет поддержки также войдут материалы из Вооруженных сил Швеции и запасные части для оказанной помощи на сумму около 93 млн долларов. Это пулеметы m/58, боеприпасы мелкого калибра, около 100 машин разных типов для обслуживания авиабазы, учебное оружие, машины скорой помощи.

Йонсон заявил, что экспортная гарантия также будет введена для оборонного экспорта с целью дополнения закупок для помощи Украине.

"Это значит, что больше компаний могут поддержать Украину, предоставляя необходимые материалы вместе с закупками шведского Управления материального обеспечения обороны. На это направлено 46 млн долларов", – отметил министр.

Управление материального обеспечения обороны Швеции также будет поручено идентифицировать, тестировать и финансировать военные решения от небольших технологических компаний, которые необходимо проверить или расширить для военных нужд в Украине. Поэтому Швеция создает форму "логова драконов" для военной поддержки Украины.

"У России есть инициатива в войне, и мы должны поддержать Украину, чтобы сломать эту тенденцию", — заявил министр обороны Швеции.

Издание SVT отмечает, что на закупку оружия выделят около 846,4 млн долларов США. Среди прочего это могут быть боеприпасы и зенитная установка, но что именно будут закупать, пока не решено.

Напомним, что правительство Швеции анонсировало увеличение инвестиций в укрепление военной обороны, меры по борьбе с гибридными угрозами и усилению поддержки Украины. В правительстве Швеции отметили, что российская агрессия против Украины является решающим вопросом безопасности Европы. Поэтому Швеция планирует увеличить принятые экономические рамки для военной поддержки Украины с 25 млрд. шведских крон до чуть более 40 млрд. шведских крон на 2025 год. Это позволит Украине быстро повысить свою обороноспособность в особо уязвимый момент времени. Следует отметить, что это увеличение станет возможным за счет перераспределения средств из рамок Украины в 2026 году.

На укрепление военной обороны Швеция потратит 25 млрд крон (2,48 млрд долларов США) и еще 96 млн крон (9,5 млн долларов США) в противодействие гибридным угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине нового масштабного пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением в 2 млрд евро. Украинская армия получит средства противовоздушной обороны, ПЗРК Mistral, ракеты для самолетов Mirage.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!