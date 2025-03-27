Швеция анонсировала крупнейший план перевооружения со времен холодной войны: помощь Украине также усилят

Правительство Швеции анонсировали увеличение инвестиций в укрепление военной обороны, меры по борьбе с гибридными угрозами и усиление поддержки Украины. В течение 2025 года на помощь украинской армии предусмотрено 40 млрд шведских крон (3,9 млрд долларов США).

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На укрепление военной обороны Швеция потратит 25 млрд крон (2,48 млрд долларов США) и еще 96 млн крон (9,5 млн долларов США) на противодействие гибридным угрозам. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Швеции.

Финансовые предложения правительства будут представлены в предстоящем весеннем поправочном бюджете. Правительство и Шведские демократы также согласовали модель финансирования, чтобы гарантировать, что страна сможет достичь нового, более высокого целевого показателя расходов НАТО.

В правительстве Швеции отметили, что российская агрессия против Украины является определяющим вопросом для безопасности Европы. Поэтому правительство намерено увеличить принятые экономические рамки для военной поддержки Украины с 25 млрд шведских крон до чуть более 40 млрд шведских крон на 2025 год. Это позволит Украине быстро повысить свою обороноспособность в особенно уязвимый момент времени. Стоит отметить, что это увеличение станет возможным за счет перераспределения средств из рамок Украины 2026 года.

На собственную оборону Швеция планирует тратить 4% от ВВП. Чтобы справиться с таким крупным перевооружением в короткие сроки, правительство согласилось, что Швеции необходимо будет занять средства в течение переходного периода для оплаты новых военных расходов, не жертвуя важными потребностями в области благосостояния или инвестициями во внутреннюю безопасность.

Если расходы Швеции на оборону достигнут 3,5% ВВП к 2030 году, это повлечет за собой финансируемые за счет займов инвестиции в оборону на общую сумму свыше 300 млрд шведских крон к 2034 году. Правительство и Шведские демократы договорились о модели финансирования, в которой большая часть финансирования первоначально будет осуществляться за счет займов, которые постепенно перейдут на баланс с 2035 года.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением на 2 млрд евро. Украинская армия получит средства для противовоздушной обороны, ПЗРК Mistral, ракеты для самолетов Mirage.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия является и остается самой значительной и темной угрозой для альянса. При этом он подчеркнул, что если диктатор Владимир Путин решит напасть на страны НАТО, он столкнется с "сокрушительной реакцией".

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