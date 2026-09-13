"Мы должны нести это бремя": Германия призвала партнеров покрыть рост оборонных расходов Украины

Советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер заявил, что партнеры должны покрыть рост расходов Украины на оборону. Он подчеркнул, что ранее уже были приняты прорывные решения о финансировании Сил обороны, но сейчас есть дополнительные потребности.

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Об этом Зауттер сказал в субботу, 12 сентября, на ежегодной встрече YES в Киеве, которую проводит Фонд Виктора Пинчука. Его цитирует "Европейская правда".

По словам советника Мерца, сейчас Германия является главным финансовым донором Украины, а в целом за 4,5 года полномасштабной войны ФРГ остается вторым донором после США.

Он подчеркнул, что помощь Силам обороны Украины также является национальным интересом самой Германии. "Мы должны нести это бремя. Если этого не делать, проблемы будут просто огромными", – объяснил Зауттер.

"Поддержка Украины является абсолютно жизненно важной составляющей. Если эта поддержка прекратится – будь то по политическим или финансовым причинам – Украина окажется перед огромной проблемой. Мы все убеждены, что это будет огромная проблема", – добавил он.

Зауттер напомнил, что в течение прошлого года европейские партнеры Украины приняли несколько прорывных решений относительно финансирования Сил обороны Украины. В частности, они утвердили в ЕС пакет помощи в размере 90 миллиардов евро, а в июле на саммите НАТО взяли на себя публичное обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро оборонной поддержки.

"Но мы знаем, что, к сожалению, на данный момент все еще существуют дополнительные потребности. Вместе мы работаем над поиском решения этой проблемы", – заявил советник немецкого канцлера.

"Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы Москва поняла: эта поддержка не является половинчатой, она не исчезнет и будет продолжаться столько, сколько потребуется", – подчеркнул он.

Напомним: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ответил критикам помощи Украине. Он признал: эта поддержка обходится немецким налогоплательщикам немало. Но если Украина падет, им придется заплатить гораздо более высокую цену; чтобы понять, какую именно – стоит вспомнить Бучу весной 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые в настоящее время не идут на нужды обороны. Правительство уже планирует сэкономить около 70 млрд грн, которые намерено полностью направить на финансирование Сил обороны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В то же время глава правительства заверил, что социальные обязательства государства – в частности, выплата пенсий и зарплат – будут выполняться.

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