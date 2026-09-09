"Это стоит нам больших денег": Вадефуль объяснил, почему Германия продолжает поддерживать Украину. Видео

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль ответил критикам помощи Украине. Он признал: эта поддержка обходится немецким налогоплательщикам немало.

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Но если Украина падет, им придется заплатить гораздо более высокую цену; чтобы понять, какую именно – стоит вспомнить Бучу весной 2022 года. Об этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил в эфире одного из немецких телеканалов.

Что сказал Вадефуль

На фоне усиления риторики, в частности, ультраправых политических сил о необходимости отказа от оказания военной и экономической помощи Украинеглавный дипломат Германии признал: эта поддержка действительно обходится государству в круглую сумму.

Но, добавил он, альтернативой потраченным средствам могут стать человеческие жизни.

"Это обходится нам в большие деньги. Так говорят люди. И это правда, что нам в целом не хватает денег. Тем не менее, правильно поддерживать Украину. Потому что всегда нужно учитывать, что произойдет, если мы этого не сделаем, если Украина проиграет. Это будет означать, что кто-то вроде России, агрессор, который просто обладает военным потенциалом, может снова захватывать земли, стрелять в людей, пытать их и насиловать, похищать детей. Все это произошло в Украине. Ключевое слово – Буча", – напомнил Вадефуль.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября Германия обвинила РФ в атаке на аэропорт Лейпцига и объявила о закрытии консульства РФ. В российском МИД пригрозили "достойным ответом".

Затем стало известно, что в Германии установили личности подозреваемых в диверсии в Лейпциге: ими оказались россиянин и белорус. А немецкие правоохранители приступили к проверке связи инцидента в Лейпциге с попытками диверсий в Польше и Сербии.

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