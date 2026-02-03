'Мы бы не хотели второго Будапештского меморандума или Минска': Рютте указал на главный вызов с гарантиями безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заверил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украины и параллельно с этим давить на Россию. По его словам. Будущие мирные договоренности не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений.

Видео дня

Также Рютте отметил, что безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Об этом генсек НАТО заявил во время выступления в Верховной Раде.

Гарантии безопасности

Во время обращения к парламентариям Рютте заверил, что НАТО оказывает и будет продолжать оказывать военную помощь Украине для отражения российских атак на фронте и ПВО – для защиты городов от вражеских ракет и дронов. Также он подчеркнул, что Альянс работает с отдельными странами, чтобы помощь поступала Киеву напрямую от союзников.

Рютте заявил, что НАТО готово прикладывать усилия, чтобы обеспечить безопасность Украины на годы вперед.

"Мы понимаем, что достижение соглашения, чтобы закончить эту войну, будет требовать сложных решений. Украина должна понимать, что мир будет долгосрочным и что документы, которые будут подписаны, будут выполняться большими странами. Мы не хотели бы второго Будапештского меморандума или еще одного Минска", – сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что Украина поддерживает усилия Соединенных Штатов по прекращению войны. Однако россияне продолжают атаковать и пытаются удержаться на плаву за счет поддержки Китая, Ирана и КНДР.

"Путинская экономика страдает, и увеличение давление на теневой флот РФ тоже дает свои плоды. Мы будем продолжать оказывать давление на Россию, и мы будем продолжать свою поддержку Украины. Будьте уверены, что НАТО стоит с Украиной и готово делать это на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность. Ваш мир – это наш мир, и он должен быть справедливым и долгосрочным", – заявил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз Рютте посещал Украину 15 апреля 2025 года. Тогда он прибыл с неанонсированным визитом, во время которого вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Одессу. Они посетили госпиталь, в котором военные проходили лечение после ранений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!