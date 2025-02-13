"Мы будем это делать столько, сколько нужно": Трамп сделал заявление о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, однако финансовая помощь должна быть обеспечена гарантиями. По его мнению, администрация Джо Байдена бездумно передавала средства Киеву, в то время как его команда стремится получить гарантии возврата вложенных ресурсов.

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При этом договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине начались, но это не повлияет на поставку помощи Украине. Ведь тогда "Путин бы подумал, что он выиграл". Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме Трамп, пишет "Голос Америки".

"И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", – заявил американский президент.

Комментируя продолжение оказания помощи украинцам, Трамп подчеркнул, что "деньги должны быть обеспечены". По его мнению, предыдущая администрация "нелепо" передавала деньги Киеву, но его команда планирует получить гарантии возврата своих вложений.

По его словам, у Украины есть природные богатства, такие как редкоземельные металлы, нефть и газ, которые могут служить обеспечением для будущих выплат.

Трамп также подчеркнул, что Вашингтон предоставил Киеву гораздо больше финансов, чем европейские союзники, несмотря на то, что риски для них выше. Он оценил общую сумму помощи США Украине в 350 миллиардов долларов, в то время как европейские страны, по его словам, выделили примерно 100 миллиардов, преимущественно в виде ссуд.

"Мы им предоставили, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов – это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. И Европа дала, по моему мнению, 100 миллиардов долларов, и они сделали это в виде ссуды", – заявил политик.

В то же время, по официальным данным Пентагона, военная поддержка США с 2021 года составила более 66,5 миллиарда долларов.

Президент также сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент находится в Украине для обсуждения механизмов обеспечения возврата средств. Трамп подчеркнул, что США должны быть уверены в финансовых гарантиях, потому что вкладывают гораздо больше средств, чем Европа. При этом, как заметил Трамп, Европа в гораздо большей опасности, чем американцы.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа не заинтересована в обеспечении ни украинской, ни европейской безопасности. Да, современные границы и общая форма мира Европы будут зависеть от самой Европы.

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