Может стать решающим: в Берлине ввели самый высокий уровень безопасности из-за визита Зеленского

В воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия в переговорах по мирному плану США. Из-за его визита в центре немецкой столицы введен самый высокий уровень безопасности, а полиция закрыла доступ к правительственному кварталу.

Видео дня

Местные власти призывают жителей и водителей избегать центральных районов города из-за масштабных ограничений на передвижение. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Зеленскому присвоен уровень безопасности "0" – самый высокий, что означает повышенную угрозу возможного нападения или покушения.

Американские переговорщики также уже прибыли в Берлин, из-за чего город фактически находится в режиме чрезвычайной безопасности. Улицы правительственного квартала перекрыты, подъездные пути заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции, а водителям советуют выбирать объездные маршруты.

Bild отмечает, что во время предыдущих визитов Зеленского применяли ряд мер безопасности, в частности: снайперов на крышах и в вертолетах, герметизацию канализационных люков, собак для поиска взрывчатых веществ, блокпосты и защиту от дронов, полицейские катера и офицеров на гидроциклах на реке Шпрее, полное перекрытие дорог в правительственном и парламентском кварталах, а также ограничение движения поездов и задержки в аэропорту BER.

Пресс-секретарь партии "Деяние демократии" Бенджамин Ендро отметил, что столичная полиция обеспечит безопасное проведение переговоров и продолжение поездки Зеленского и других гостей.

Отмечается, что это уже седьмой государственный визит президента Украины в Берлин с начала российского вторжения, но на этот раз встреча может стать решающей – речь идет о крупнейшем мирном саммите, который может определить дальнейший ход переговоров.

Недавно стало известно, что встреча Зеленского с американской делегацией уже началась.

По словам Зеленского, во время встречи с американской переговорной командой внимание будет сфокусировано на том, как надежно обеспечить безопасность для Украины.

Напомним, Зеленский отметил, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!