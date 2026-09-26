Может присоединиться к "Карпатской восьмерке": Венгрия заявила, что уладила "недоразумение" с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что удалось урегулировать недоразумения, возникшие между Будапештом и Киевом в последние дни. Она не исключила, что Венгрия может стать членом "Карпатской восьмерки" в будущем.

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Об этом Орбан сказала в программе Kibeszélő Extra венгерского интернет-издания Index.hu. Она рассказала, что в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН несколько раз встречалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Дипломатам удалось обсудить и урегулировать разногласия по поводу "Карпатской восьмерки"

Анита Орбан допустила, что в будущем Будапешт может присоединиться к этому формату, поскольку "мы рады участвовать в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое служит интересам Венгрии". Она добавила, что это требует предварительного диалога и соответствующей подготовки.

Министр также рассказала, что ежедневно общается с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволодом Ченцовым. Он курирует разработку законопроекта, призванного урегулировать права венгерского меньшинства на Закарпатье в сфере образования. В ближайшее время его должны представить на рассмотрение украинского парламента.

В то же время Орбан подтвердила в качестве позиции правительства предыдущие слова премьер-министра Петера Мадьяра о том, что пока "Тиса" будет у власти, на территории Венгрии не будет стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины, несмотря на то, что MOL и "Нафтогаз" подписали меморандум о совместной подготовке и возможной реализации такого проекта.

Что предшествовало

В Киеве запустили новый формат регионального сотрудничества – "Карпатскую восьмерку", в которую Украина приглашала Венгрию. Однако Будапешт не принял приглашение и не присоединился к политической инициативе.

"Нас пригласили, и мы по веским причинам не пошли", – сказал Петер Мадьяр.

Также мы писали о том, что НАК "Нафтогаз" подписал меморандум с компанией MOL о будущем создании мощностей по хранению нефтепродуктов в Венгрии вблизи границы с Украиной.

Мадьяр высказался категорически против этой идеи. Он заявил, что ни одно украинское нефтехранилище не будет построено на территории Венгрии, пока правительство "Тисы" находится у власти.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на эти заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Глава МИД назвал их "безосновательно конфронтационными".

"Когда политика вмешивается в прагматическое деловое взаимодействие, ничего хорошего из этого не выходит. Последние заявления из Будапешта оставляют нас в недоумении. Создается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать", – написал министр.

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