"Политика Орбана продолжает процветать": в МИД отреагировали на последние заявления венгерского правительства в отношении Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на последние заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, касающиеся нашего государства. Глава МИД назвал их "безосновательно конфронтационными".

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Об этом Сибига написал в социальной сети X 21 сентября. Отметим, что речь идет о высказываниях главы венгерского правительства по поводу формата "Карпатской восьмерки" и хранения украинской нефти в Венгрии.

Реакция Украины

Сибига подчеркнул, что Карпатская интеграционная инициатива направлена на развитие всего региона, способствуя благосостоянию, взаимосвязи и реализации взаимовыгодных проектов в восьми карпатских странах. Причины столь категорического отказа Венгрии от участия в этой инициативе остаются неизвестными.

По словам министра, не менее удивительным поворотом событий стали заявления, ставящие под сомнение "прямое, прагматичное и взаимовыгодное" сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, согласованное в двустороннем меморандуме.

"Когда политика вмешивается в прагматическое деловое взаимодействие, ничего хорошего из этого не выходит. Последние заявления из Будапешта оставляют нас в недоумении. Создается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать", – написал глава МИД Украины.

Он напомнил, что политика, которую проводил Орбан, в прошлом не принесла пользы ни Венгрии, ни региону в целом – и не принесет пользы никому и в дальнейшем.

Сибига заверил, что, несмотря на эти заявления, украинская сторона в очередной раз подчеркивает готовность и открытость к развитию взаимовыгодного, прагматичного и основанного на взаимном уважении двустороннего сотрудничества с Венгрией.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве запустили новый формат регионального сотрудничества, к участию в котором Украина приглашала Венгрию. Однако Будапешт не принял приглашение и не присоединился к политической инициативе.

"Нас пригласили, и мы по веским причинам не пошли", – сказал Петер Мадьяр.

Также мы писали о том, что НАК "Нафтогаз" подписал меморандум с компанией MOL о будущем создании мощностей по хранению нефтепродуктов в Венгрии вблизи границы с Украиной.

Мадьяр высказался категорически против этой идеи. Он заявил, что ни одно украинское нефтехранилище не будет построено на территории Венгрии, пока правительство "Тисы" находится у власти.

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