MOL и "Нафтогаз" договорились о хранении украинской нефти в Венгрии: Мадьяр выступил против

НАК "Нафтогаз" подписал меморандум с компанией MOL о будущем создании мощностей по хранению нефтепродуктов в Венгрии вблизи границы с Украиной. Категорически против этой идеи высказался венгерский премьер Петер Мадьяр: он заявил, что ни одно украинское нефтехранилище не будет построено на территории Венгрии, пока правительство "Тисы" находится у власти.

Что известно о договоренностях компаний "Нафтогаз" и MOL

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Сергей Федоренко, и.о. председателя правления группы "Нафтогаз", сообщил в Facebook о предварительных договоренностях с венгерской нефтегазовой компанией MOL. Речь идет о подписании меморандума (официального документа, который не закрепляет соглашение, а лишь описывает намерения сторон). Это произошло на Карпатском экономическом форуме в рамках саммита С8.

"В условиях постоянных российских атак на нашу топливную инфраструктуру диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов – это вопрос стабильности всего рынка", – отметил Федоренко.

Он уверен, что такой проект повысил бы надежность обеспечения украинских потребителей топливом, а также способствовал бы развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.

Петер Мадьяр опроверг эту возможность

По словам премьер-министра Венгрии, MOL начала соответствующие переговоры с "Нафтогазом" еще во времена правительства Виктора Орбана, но нынешний Кабинет министров не считает приемлемым тот факт, что будущие договоренности не согласовываются с правительством.

Мадьяр заявил, что ни одно украинское нефтехранилище не появится в Венгрии, пока существует правительство "Тисы".

Издание Népszava передает, что представители MOL отреагировали на дискуссию, пояснив, что переговоры не завершены и находятся лишь в самом начале подготовительного процесса, который может длиться годами. Впереди изучение технических, финансовых и регуляторных условий хранения украинских нефтепродуктов в Венгрии. В связи с ожидаемо длительным процессом MOL не сообщала правительству о планах компании.

Как писал OBOZ.UA, Киев недавно запустил новый формат регионального сотрудничества С8, к участию в котором Украина приглашала Венгрию. Будапешт не принял приглашение и не присоединился к политической инициативе.

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