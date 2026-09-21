Венгрия отказалась от участия в формате «Карпатской восьмерки»: Мадяр подтвердил приглашение от Украины

В Киеве запустили новый формат регионального сотрудничества, к участию в котором Украина приглашала Венгрию. Однако Будапешт не принял приглашение и не присоединился к политической инициативе.

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Об этом сообщает венгерское издание HVG. Журналисты отметили, что сначала появилась информация об участии Венгрии в новом объединении, однако на официальных фотографиях с мероприятия венгерских представителей не было.

Участие Венгрии

После этого HVG обратилось в Министерство иностранных дел Венгрии с вопросом, почему страна не была представлена на мероприятии. В ведомстве ответили, что мероприятие посетил временный глава посольства Венгрии в Киеве.

В понедельник венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия действительно получала приглашение от Украины присоединиться к новому формату, но не приняла его.

"Нас пригласили, и мы по веским причинам не пошли", — сказал Мадьяр.

Он также добавил, что если премьер-министр Венгрии не знает об участии страны в такой инициативе, то Венгрия в ней не участвует.

Что ответили в МИД

После заявления премьер-министра журналисты вновь направили запрос в венгерский МИД. Они спросили, почему в ведомстве ранее не сообщили о том, что Венгрия не входит в новое объединение, а также почему страна не присоединилась к региональной коалиции.

В Государственном секретариате не ответили на поставленные вопросы. Там лишь подтвердили заявление Мадяра о том, что Венгрия не присоединилась к политической инициативе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина инициировала новый региональный формат сотрудничества под названием "Карпатская восьмерка".

Также OBOZ.UA сообщал о том, что 18 сентября в Украине стартовал саммит нового формата C8 – Карпатской восьмерки, к которому присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша и другие государства Европейского Союза. Во время выступления президент Зеленский заявил о необходимости укрепления транспортного и логистического потенциала Украины, модернизации дорог и железных дорог.

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