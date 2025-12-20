'Может подорвать уверенность РФ': разведка Британии оценила поражение подводной лодки в Новороссийске

Поражение российской подводной лодки в порту Новороссийска может иметь серьезные последствия для безопасности Черноморского флота РФ. Британская разведка считает, что успешная атака продемонстрировала новые возможности Украины в применении морских беспилотных технологий.

Операция также способна подорвать уверенность российского военного руководства в собственных системах защиты. Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании в социальной сети X.

Разведка Великобритании проанализировала последствия удара украинских сил по российской военно-морской базе в Новороссийске.

Отмечается, что в ночь на 15 декабря Украина осуществила беспрецедентную атаку беспилотным подводным аппаратом, в результате которой была поражена подводная лодка класса "Варшавянка".

По оценке британской стороны, удар предположительно нанес серьезные повреждения субмарине. В частности, подводная лодка могла потерять способность самостоятельно передвигаться и выполнять боевые задачи.

В отчете отмечается, что успешная операция Украины прорвала многоуровневую систему обороны порта Новороссийск. Это, по данным разведки, наглядно демонстрирует быстрое развитие навыков и боевого потенциала украинских морских сил, особенно в сфере применения беспилотных технологий.

Британская разведка также обращает внимание на то, что подводные лодки класса "Варшавянка" являются носителями крылатых ракет "Калибр", которые Россия активно использовала для ударов по территории Украины.

В итоге в Лондоне отмечают, что поражение такой платформы может существенно подорвать уверенность российского военного руководства в эффективности мер защиты Черноморского флота РФ.

Что предшествовало

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а ее стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

