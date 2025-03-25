'Москва всегда лжет': Зеленский отреагировал на заявление Кремля о привязке тишины в Черном море к снятию санкций

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новое заявление Кремля, согласно которому тишина в Черном море будет зависеть от вопроса снятия санкций. Зеленский подчеркнул, что Россия снова пытается манипулировать фактами, обманывая весь мир.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения во вторник, 25 марта. Он подчеркнул, что Кремль пытается изменить договоренности и извращать факты.

"Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны. Но, к сожалению, уже сейчас, уже прямо сегодня, прямо в день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда лжет. И это зависит от мира – от всех, кому реально нужен мир – позволят ли снова Москве врать", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что Украина готова делать все, чтобы договоренности работали и чтобы не было ударов по гражданской инфраструктуре или энергетике. В то же время он подчеркнул, что если Россия продолжит агрессивные действия, ответ будет жестким, и вся ответственность будет лежать на Москве.

"Россияне должны знать и должны осознавать: если они будут наносить удары, то они получат сильный ответ. И ответственность будет на них. И если россияне потом будут рассказывать басни, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все увидят все", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский напомнил, что еще с 11 марта на столе было предложение от США по безусловному прекращению огня, но именно Россия отказалась от этого. Он подчеркнул, что именно российская позиция затягивает войну, а не санкции, которые, по словам Кремля, вроде бы не страшны.

"Сейчас Москва что-то там требует снятия части санкций, хотя три года рассказывает, что санкции им якобы не страшны и даже полезны. Но если не сработает еще и эта договоренность, если россияне не выполнят условия сегодняшних договоренностей и попытаются снова давить на Америку, Европу, Украину, то ответ, считаю я, должен быть один: точно новые санкции, точно больше давления. То, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, нужно будет принимать новые меры – именно против Москвы. Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого", – добавил глава государства.

Напомним, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства. По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

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