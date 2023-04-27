Морковь по 12 грн, рис – по 26: ГУР закупило продукты дешевле, чем Минобороны
Главное управление разведки провело очередную закупку партии пищевых продуктов для бойцов военной части А1225, за которой несет попечительство. Оптовая цена каждой позиции оказалась рекордно низкой, и в два раза меньше той суммы, которую прежде тратило Министерство обороны.
Так, например, филе минтая обошлось разведчикам в 69 грн/кг, в то время как у оборонного ведомства такая рыба проходила по цене 120 грн за кило. Об этом идет речь в проекте "Наши деньги".
"Такая стоимость является наименьшей ценой по всем контрактам, в том числе и на поставку продовольствия военным, дислоцированных в далеком от линии фронта Киеве", – пояснили журналисты.
Также килограммовая упаковка риса для ГУР обошлась дешевле, чем потребителям в розничных магазинах. Согласно открытым данным, закупку удалось сделать по 26 гривень за килограмм.
Морковь для управления разведки – 12 гривень за килограмм. Нынче не каждая украинская хозяйка найдет на рынке корнеплод по такой почти дармовой цене.
Следовательно, даже в военное время, сложное для экономики, можно соблюдать старый народный принцип "дешево и сердито".
Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Резников отреагировал на скандал с закупками пресловутых яиц по 17 гривень за штуку. Чиновник признал, что имел место коммуникационный провал в команде ведомства.
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