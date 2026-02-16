'С жестокой открытостью': Орбан обвинил Украину в финансировании венгерской оппозиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы прямом вмешательстве Украины в избирательную кампанию накануне парламентских выборов 2026 года. Он считает, что Киев заинтересован в смене венгерской власти из-за принципиальной позиции Будапешта по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал на совместном брифинге с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште. Информацию о встрече обнародовал Укринформ.

Заявление прозвучало во время совместного брифинга Орбана с госсекретарем США Марко Рубио, который 16 февраля находился с визитом в Венгрии. Глава венгерского правительства охарактеризовал действия Украины как "жестоко откровенные", отметив, что участие иностранного государства во внутренней избирательной кампании является нетипичным, но, по его мнению, объясняется значением этих выборов для региона.

Орбан заявил, что во время предыдущего волеизъявления граждане Венгрии якобы четко высказались против вступления Украины в Европейский Союз, поскольку это может втянуть страну в войну и нанести ущерб экономике. Он также подчеркнул, что действующее правительство не поддерживает финансовую помощь Киеву через механизмы Брюсселя.

В то же время венгерский премьер утверждает, что Украина заинтересована в формировании нового правительства в Будапеште, которое согласилось бы на членство Киева в ЕС и взяло на себя часть финансовых обязательств. Орбан заявил, что венгерские власти якобы располагают информацией о финансировании оппозиционных сил с украинской стороны, и пообещал "победить" в избирательной кампании.

В свою очередь Марко Рубио публично отметил стиль руководства Орбана и тесные личные отношения между венгерским премьером и президентом США Дональдом Трампом, воздержавшись от комментариев относительно обвинений в адрес Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз может быть "ощутимо опасен" для Венгрии. В то же время, по его мнению, Будапешту нечего бояться со стороны Москвы.

