Пентагон одобрил предоставление Украине ракет "Томагавк", но окончательное решение за Трампом – CNN

Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на американские запасы. Однако окончательное политическое решение осталось в руках президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом пишет CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом. Оценка Пентагона, что передача "Томагавков" не повредит боеспособности США, была предоставлена в начале месяца и легла на стол Белому дому перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сейчас администрация разработала планы оперативной поставки ракет в случае, если президент даст соответствующий приказ.

Что известно о решении Пентагона относительно "Томагавков"

Отмечается, что Объединенный штаб сообщил Белый дом о своей оценке в начале октября, непосредственно перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который настаивал на том, что ракеты могут эффективнее поражали нефтяные и энергетические объекты глубоко внутри России. "Томагавки" имеют дальность стрельбы около 1000 миль.

Зато Трамп заявил во время рабочего обеда с Зеленским в Белом доме, чтоон предпочел бы не предоставлять ракеты Украине, поскольку "мы не хотим отдавать вещи, которые нам нужны для защиты нашей страны".

По словам двух европейских чиновников, оценка Пентагона поддержала европейских союзников США, которые считают, что теперь у Вашингтона меньше оправданий, чтобы не предоставлять ракеты. Трамп также заявил всего за несколько дней до встречи с Зеленским, что у США есть "много Tomahawk", которые они потенциально могли бы предоставить Украине.

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда Трамп резко изменил свою точку зрения через несколько дней, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США "нужны" ракеты Tomahawk. Затем он за закрытыми дверями сказал Зеленскому, что США не будут предоставлять их, по крайней мере пока.

Решение Трампа было принято через день после его телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который сказал Трампу, что Tomahawk, которые могут поразить крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург, не будут иметь значительного влияния на поле боя, но повредят отношениям между США и Россией.

Как сообщали ранее источники CNN, Трамп не снял ракеты с обсуждения полностью, и администрация разработала планы по их быстрой поставке Украине, если Трамп отдаст соответствующий приказ.

Трамп также настолько разочаровался в последние недели нежеланием Путина серьезно рассматривать мирные переговоры, что на прошлой неделе одобрил новые санкции США против российских нефтяных компаний и пока отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения Украины.

Пентагон волнует, как именно Украина будет запускать эти ракеты

Хотя Пентагон не имеет беспокойства относительно запасов, представители Министерства обороны США все еще пытаются решить, как Украина будет тренироваться с использованием и разворачивать эти ракеты, заявили чиновники. Источники добавили, что остается несколько оперативных вопросов, которые необходимо решить, чтобы Украина могла эффективно использовать эти ракеты.

Одним из нерешенных вопросов является то, как Украина будет запускать эти ракеты, если США их предоставят. "Томагавки" чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и армия разработали наземные пусковые установки, которые можно было бы предоставить Украине.

Украина могла бы найти обходной путь

Но даже если бы США не захотели предоставлять пусковые установки, европейские чиновники считают, что Украина могла бы найти обходной путь. Один чиновник отметил, что украинские инженеры смогли разработать обходной путь для использования ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией, которые изначально были разработаны для использования современными самолетами НАТО и должны были быть интегрированы в стареющий парк истребителей советской эпохи Украины.

В начале этой недели Зеленский заявил, что Украина надеется расширить свои возможности дальнего радиуса действия до конца этого года, чтобы война могла закончиться "на справедливых условиях" для страны.

"Глобальные санкции и наша точность практически синхронизируются, чтобы завершить эту войну на справедливых условиях для Украины. Все цели по глубоким ударам должны быть полностью зафиксированы до конца года, включая расширение нашего присутствия дальнего радиуса действия", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не согласовал предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, нужно от шести месяцев до года, чтобы научиться ими пользоваться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!