Моде во время визита в Украину передаст Зеленскому сообщение от Путина – Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые собирается с визитом в Украину, якобы отказался быть посредником между Киевом и страной-агрессором Россией в вопросе об окончании войны. Однако он согласился передавать "послания" между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

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Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. Журналисты напомнили, что индийские официальные лица призвали к "диалогу и дипломатии", чтобы положить конец войне, начатой Россией.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу в попытке сбалансировать отношения с Вашингтоном и Москвой, но исключил роль посредника в прекращении войны России на Украине. Однако южноазиатская страна согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", – говорится в материале.

СМИ предположило, что нежелание Моди стать посредником в прекращении войны отчасти объясняется зависимостью Индии от РФ в плане дешевой нефти и оружия. Нью-Дели воздержался от критики Москвы за вторжение, которое длится уже третий год, и увеличил закупки российской нефти до рекордных уровней.

При этом, как отметили источники журналистов, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. Эта страна была центральной в стремлении президента Украины склонить на свою сторону страны так называемого Глобального Юга.

"Встреча с Моди вряд ли принесет какие-либо важные объявления, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в разработке, сообщили люди, знакомые с повесткой дня. Перед тем, как приехать в Украину, Моди также посетит Польшу, что станет первым визитом индийского лидера за более чем четыре десятилетия", – пишет Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA:

– премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину с визитом 23 августа в День Государственного флага Украины. Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.

– В начале июля Нарендра Моди посетил Россию и провел переговоры с диктатором Путиным. Премьер Индии выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

– Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". "Удручающее видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве", – сказал он.

– МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского по поводу визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву.

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