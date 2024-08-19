Украину посетит премьер Индии Моди: в ОП назвали дату исторического визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину с визитом в пятницу, 23 августа, в День Государственного флага Украины. Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.

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Об этом сообщает Офис президента. Премьер-министр Индии планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также предполагается подписание нескольких соглашений между Украиной и Индией.

О визите сообщили также в министерстве иностранных дел Индии на брифинге 19 августа, где отметили, что ведущей темой переговоров станет война в Украине и вопрос мирных переговоров с Россией.

За период полномасштабной войны Моди несколько раз встречался с президентом Украины на международных площадках, каждый раз подчеркивая необходимость "диалога и дипломатии" для мирного урегулирования войны.

Кроме Украины, Нарендра Моди также поначалу планирует посетить Польшу, где встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Италию в июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений между Индией и Украиной и расширение торговли, особенно в контексте функционирования черноморского экспортного коридора.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля, в день жестокого массированного российского обстрела Украины, Моди прибыл с визитом в Москву и встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это был его первый визит в Россию за последние пять лет. Зеленский тогда раскритиковал встречу Моди с Путиным на его даче, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

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