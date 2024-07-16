Индия вызвала украинского посла после критики Зеленского в сторону Моди

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины из-за высказывания украинского президента Владимира Зеленского по поводу визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Также Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

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Об этом сообщает индийская газета The Economic Times. Как пишет издание, в понедельник, 15 июля, Индия "подняла вопрос с послом Украины" относительно высказываний Зеленского.

В частности, МИД вызвал украинского посла и "нарушил этот вопрос".

"Это явно указывает на недовольство Нью-Дели украинским решением по поводу комментариев Зеленского в адрес премьер-министра", – говорится в статье.

Кроме того, после заявлений Зеленского Индия отложила заседание совместной рабочей группы с Украиной по культуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля, в день жестокого массированного российского обстрела Украины, Моди прибыл с визитом в Москву и встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это был его первый визит в Россию за последние пять лет.

Во время встречи премьер Индии призвал Москву к диалогу с Украиной. Об атаке по Украине он не упомянул. По данным Reuters, он должен был обсудить с Путиным досрочное увольнение граждан Индии, которых "ввели в заблуждение" для службы в армии РФ.

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