'Многое происходящее': Байден заявил, что готов провести дебаты с Трампом в сентябре

Действующий президент США Джо Байден подтвердил, что выразил готовность участвовать в новых дебатах в сентябре с его оппонентом на президентских выборах Дональдом Трампом. По словам Байдена, ему не нужны заметки – он может "выйти и ответить на любые вопросы".

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Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью NBC News, которое было опубликовано 16 июля. "Я буду с ним (Трампом. – Ред.) спорить, когда мы договорились о дебатах. И я согласился с ним спорить в сентябре", – сказал Байден.

Когда журналист Лестер Холт спросил: есть ли желание снова "сесть на коня", президент США ответил, что он "на коне".

"Я на коне. Где вы были? Я провел 22 крупных мероприятия, встречался с тысячами людей, потрясал толпы. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны заметки. Мне не нужны телепрограммы – я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда НАТО было в городе. Я стоял там час и отвечал на вопросы", – заявил Байден.

Его также спросили, как он поступит, если "будет еще одно выступление на таком же уровне".

"Я не планирую еще одно выступление на таком уровне", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, первые дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня. Во время них оппоненты, в частности, затронули и тему войны в Украине.

Выступление Байдена вызвало опасения по поводу его физического состояния среди демократов. В партии возобновилась дискуссия относительно того, должен ли 81-летний политик быть кандидатом.

Напомним также, 13 июля на Трампа было совершено "покушение", когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Политик получил нетяжелые ранения, кроме того, при стрельбе погиб один участник митинга, двое ранены.

Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс; его ликвидировали на месте инцидента. Мужчина пытался убить Трампа из винтовки AR-15 с расстояния до 135 метров.

15 июля Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Кандидатом в вице-президенты он избрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса, выступавшего против военной помощи Украине.

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