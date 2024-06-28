'Партии существуют для того, чтобы побеждать': демократы в США заговорили о замене Байдена после дебатов – NYT

Выступление президента США Джо Байдена в ходе дебатов с его соперником Дональдом Трампом вызвало волну паники среди демократов. В партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний политик вообще быть кандидатом.

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Об этом пишет американская газета The New York Times. Как отмечается в статье, опубликованной 28 июня, Байден "надеялся придать новый импульс" своей заявке на переизбрание, согласившись провести дебаты почти за два месяца до того, как он будет официально выдвинут.

"Вместо этого его сбивчивое и бессвязное выступление в четверг вечером вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссию о том, должен ли он вообще быть кандидатом", – пишет издание.

Газета добавляет, что в течение 90 минут Байден "хриплым голосом изо всех сил пытался произнести свою речь и противостоять резкому, но глубоко нечестному бывшему президенту Дональду Трампу", что вызвало сомнения в способности действующего президента вести энергичную и конкурентную предвыборную кампанию.

"Вместо того, чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, 81-летний Байден сделал этот вопрос центральным", – пишет газета.

Демократы, которые месяцами защищали президента от тех, кто сомневается в его канидатуре, включая членов его собственной администрации, обменялись "яростными" телефонными звонками и текстовыми сообщениями через несколько минут после начала дебатов, когда стало ясно, что "Байден был не в лучшей форме", говорится в статье.

Практически в отчаянии некоторые обратились к соцсетям, чтобы выразить шок, в то время как другие в частном порядке обсуждали между собой, не слишком ли поздно убеждать президента уйти в отставку в пользу более молодого кандидата.

"Байден вот-вот столкнется с нарастающим потоком призывов уйти в отставку. Джо пользовался большой любовью среди демократов. Она иссякла. Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек на сцене с Трампом не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его отставке", – сказал The New York Times "опытный стратег-демократ, который публично поддержал Байдена".

Как сообщал OBOZ.UA, в Атланте (штат Джорджия) вечером 27 июня прошли первые дебаты перед выборами в США, в ходе которых нынешний Байден и 45-й президент США Дональд Трамп столкнулись во мнениях по ряду острых тем. Оба политика не поприветствовали друг друга ни до, ни после встречи.

Быстрый опрос CNN показал: 33% считают, что в дебатах победил Байден, а 67% считают победителем Трампа. По словам экспертов, выступление Байдена со "спотыканиями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызывает опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения". Байден неверно указал ключевые цифры, такие как количество новых рабочих мест, созданных при его администрации, а также ограничения на расходы на лекарства и инсулин.

Во время дебатов Байден и Тамп также затронули тему войны РФ против Украины, которая вызвала спор. Трамп в очередной раз вменил Байдену вину в начале полномасштабной агрессии РФ, пообещал завершить войну еще "до своего избрания", сделав так, чтобы "Зеленский и Путин поладили".

Трамп также вновь соврал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы после каждого визита в США возвращается с 60 млрд долларов и, по словам Трампа, "это надо прекратить".

Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и подчеркнул, что РФ может расширить агрессию, в частности на Польшу.

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