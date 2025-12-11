'Многие наработки уже существуют, но': в Раде назвали главные риски выборов в Украине во время войны

Сейчас в Украине отсутствуют законодательные инициативы и даже черновики, которые бы регулировали проведение президентских выборов во время войны. Для разработки подобного документа нужен ряд факторов, в частности безопасности.

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона. Как пояснил чиновник, разработка такого закона требует широкого обсуждения в парламенте, участия общественных организаций и правительства страны.

Выборы во время войны

Корниенко подчеркнул, что любые решения примут только после совместной работы всех сторон.

"Чтобы начать этот процесс, нам нужно сесть вместе, поговорить и понять, куда двигаться в парламенте, разрабатывая это законодательство", – говорит чиновник.

Выборы в Украине не проводятся из-за войны и постоянных угроз от России, а не из-за указа власти, подчеркнул вице-спикер. Шестилетний срок работы нынешнего состава Рады впервые существует в истории парламента, но в основном во всем виноваты ежедневные ракетные удары и боевые действия.

Корниенко отметил, что Украина остается кандидатом в члены ЕС, поэтому должна выполнять демократические критерии, но для проведения выборов необходимы четкие рамки безопасности от США и стран Европы.

"Это из-за войны, из-за российских ракет, ежедневных дронов, из-за того, что россияне сунут на востоке, на юге. И это не потому, что мы не хотим демократии. Мы кандидат в члены ЕС, мы должны выполнять все абсолютно критерии демократии копенгагенские, и мы над этим будем работать", – заявил он.

Ключевые риски, по мнению Корниенко:

безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся в страну под обстрелами;

участие в выборах военных на фронте;

возможность участия военных в качестве кандидатов и механизм их отпуска;

проблемы с реестром избирателей и расширение полномочий ЦИК;

критерии безопасности для открытия избирательных участков, особенно в прифронтовых районах;

новые угрозы от дронов, в частности FPV, которые могут бить на десятки километров.

Ряд технических наработок уже существует, говорит чиновник: в ЦИК работают семь рабочих групп, есть черновики и в парламенте. Однако ни один документ не будут рассматривать в сессионном зале из-за рисков возникновения политического конфликта.

"В остальном – я не возражаю. Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, на это отреагировал Владимир Зеленский, заявив, что он готов к проведению выборов, комментируя слова главы Белого дома.

