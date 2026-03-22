Мирное соглашение и безопасность для Украины: Виткофф раскрыл, какие важные темы обсуждали во Флориде
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова назвал переговоры между американской и украинской делегациями конструктивными. Внимание было сосредоточено на гуманитарных вопросах, а также гарантиях безопасности для Украины.
Обсуждения, состоявшиеся в Майами (штат Флорида) в воскресенье, 22 марта, Уиткофф прокомментировал на платформе X (Twitter). Отметим, что за день до этого, 21-го числа, состоялся первый раунд двусторонних переговоров. Представитель Дональда Трампа тогда заявлял, что конструктивные разговоры были сосредоточены "на сужении круга нерешенных вопросов" мирного соглашения.
Как в США охарактеризовали новую встречу
"Сегодня (22 марта. – Ред.) во Флориде делегации США и Украины вновь собрались для второго дня переговоров в рамках текущих посреднических усилий под эгидой Соединенных Штатов, направленных на заключение долгосрочного и всеобъемлющего мирного соглашения по войне", – написал Виткофф.
"Конструктивные переговоры основывались на вчерашнем прогрессе и сосредотачивались на ключевых моментах для определения прочной и надежной системы безопасности для Украины, а также на критически важных гуманитарных усилиях в регионе", – продолжил он.
"Мы и в дальнейшем вдохновляемся постоянным и содержательным взаимодействием и благодарим американского президента за его непоколебимое лидерство в продвижении этих усилий", – выразил Виткофф благодарность Трампу.
Добавим: в состав делегации Вашингтона вошли, кроме самого Уиткоффа, его коллега и зять президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Украину представляли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица.
Как писал OBOZ.UA:
– Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что по итогам переговоров 22 марта есть "продвижение в согласовании позиций" и "сужение круга нерешенных вопросов". Он тоже заявил о том, что основными темами были надежные гарантии безопасности и гуманитарный трек, в частности будущие обмены военнопленными.
– Президент Владимир Зеленский признал, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на ситуации вокруг Ирана, "но и эту войну России против Украины надо завершать". По его словам, есть сигналы о возможном продолжении обменов. Глава государства надеется, что это получится реализовать.
