'Мира и развития': Зеленский поздравил народ Швеции с Национальным днем

6 июня Швеция отмечает свой Национальный день, или же День шведского флага. По случаю национального праздника скандинавского королевства президент Украины Владимир Зеленский поздравил монархию с этим праздником.

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Поздравление появилось в его Twitter-аккаунте. Глава государства также адресовал поздравление шведскому премьер-министру Ульфу Кристерссону.

"Украинский народ всегда будет помнить, какой весомый вклад Швеция сделала в защиту нашей страны и всей Европы. Спасибо за всю поддержку, за каждый пакет помощи и особенно за усиление нашей боевой авиации. Очень стараемся, чтобы шведские Gripen усилили украинское небо как можно быстрее. Именно такое наше единство и совместная работа с партнерами нужны, чтобы приближать окончание российской войны. Желаем Швеции мира и дальнейшего развития!", – написал глава государства.

Что известно о празднике

Заметим, что Национальный день Швеции, который также называют Днем шведского флага, отмечается в Швеции ежегодно 6 июня. Эта дата связана с тем, что в этот день, в 1523 году королем Швеции был избран Густав Ваза, в результате чего заключенная ранее с Данией и Норвегией Кальмарская уния прекратила свое действие, что заложило основу независимого шведского государства. Кроме того, в 1809 году была принята новая Конституция страны, которая заложила в Швеции основы современной демократии.

Праздник был учрежден в 1983 году шведским Риксдагом (парламентом страны). Ранее его праздновали исключительно как День шведского флага. В этот день обычно происходит официальный выходной, который был утвержден в 2005 году.

Также по всей стране поднимают государственные флаги, устраивают массовые гуляния, фестивали и концерты. Главные торжественные события традиционно происходят в Стокгольме в этнографическом комплексе Скансен с участием короля Карла XVI Густава и членов монаршей семьи. Также в этот день приветствуют новых граждан страны, которые только что получили шведский паспорт.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, чтоиз общего количества в 150 единиц истребителей JAS 39 Gripen уже в начале следующего года Украина получит не менее 36 таких самолетов. 20 единиц Gripen E/F украинцы приобретут за деньги, и еще 16 единиц Gripen C/D Швеция подарит украинским защитникам. Обучение украинских пилотов и бортмехаников для обслуживания этих истребителей уже продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Стокгольм передает Украине несколько истребителей Gripen моделей C и D. Украина оплатит их за счет кредитов ЕС, а также начнутся переговоры о будущей продаже Украине дополнительных самолетов.

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