'Мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем': Писториус объяснил, почему Киеву необходима поддержка

Мир в Украине в ближайшем будущем выглядит недостижимым. Поэтому Запад должен усиливать украинское войско, чтобы оно могло продолжать давать отпор Москве.

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Способность Украины продолжать борьбу станет лучшим посланием для российского диктатора Владимира Путина и предостережением для него от продолжения агрессии. Об этом заявил на заседании Контактной группы по обороне Украины министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует Sky News.

В своем выступлении Писториус подтвердил значительные финансовые обязательства, которые взял Берлин перед Украиной. Речь идет о намерениях Германии выделить в военную поддержку Киева 11 миллиардов евро до 2029 года. В частности, Германия намерена передать Украине дополнительные системы IRIS-T и 1100 радаров наземного наблюдения.

Эта поддержка, подчеркнул Писториус, Украине необходима, ведь пока перспективы завершения войны выглядят очень призрачными.

"Мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем", – подчеркнул глава оборонного ведомства Германии.

Писториус также рассказал о планах обеспечить помощь, чтобы Украина получала и дальше преимущество от совместной военной поддержки Запада.

"Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу и мы поддержим это", – добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в формате "Рамштайн". По его словам, в повестке дня 27 встречи – обсуждение "вопроса "Петриотов", вопроса противовоздушной обороны и дополнительных оборонных пакетов, а также вопроса об объединении государств, которые будут готовы открывать заводы или линии производства того или иного оружия в Украине".

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