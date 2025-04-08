'Будут наши партнеры': Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в формате Рамштайн и коалиции желающих. Видео

На заседании "Рамштайн", которое запланировано на 11 апреля и пройдет в Брюсселе под председательством Германии и Британии, будут присутствовать союзники Украины. В четверг, 10 апреля планируется обсуждение "коалиции желающих".

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами. Он отметил, что ключевой темой обсуждения на заседании "Рамштайна" станет защита украинского неба и оборонные пакеты.

"Встреча состоится обязательно будут присутствовать наши партнеры. В четверг будет обсуждение "коалиции желающих", именно контингентов. Это важный вопрос, который будет в повестке дня. В пятницу – обсуждение вопроса "Петриотов", вопрос противовоздушной обороны и дополнительных оборонных пакетов, а также вопрос объединения государств, которые будут готовы открывать заводы или линии производства того или иного оружия в Украине", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что, вероятно, США не будут присутствовать на заседании, однако его по мнению "нам есть что обсудить с американцами и будем верить, что они изменят свою позицию".

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет, вероятно, не будет участвовать в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, когда коалиция будет собираться без участия главы Пентагона. Также не ожидается, что Пентагон отправит на встречу высокопоставленных должностных лиц или других представителей, обычно сопровождающих министра.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Встреча состоится в Брюсселе, и одной из основных тем станет конкретная система гарантий безопасности для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!