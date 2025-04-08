'Мир смотрит': представительница США в ООН призвала Украину и Россию соблюдать соглашение о прекращении огня

Временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши отметила, что Соединенные Штаты Америки выражают соболезнования семьям погибших от ракетного удара РФ по Кривому Рогу. В то же время она призвала Украину и Россию соблюдать договоренность о прекращении огня.

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Речь идет о соглашении, которое было достигнуто в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом Ши сказала во вторник, 8 апреля, во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного из-за атаки россиян на Кривой Рог.

"Соединенные Штаты привержены достижению справедливого и длительного мира в двусторонних отношениях как с Россией, так и с Украиной", – заявила дипломат.

Комментируя обстрел, она отметила, что это именно то, почему скорейшее прекращение огня должно оставаться в центре внимания международного сообщества. Дороти Ши напомнила, что Штаты предложили всеобъемлющее прекращение огня в марте. Тогда представители Украины выразили готовность принять это предложение, в то время как российская сторона настаивала на ограниченном соглашении, где речь шла об объектах энергоинфраструктуры и акватории Черного моря.

Представительница США подчеркнула, что для достижения мира и Украина, и Россия должны полностью выполнить обязательства по прекращению огня, которые они взяли на себя в Эр-Рияде. Это должно стать начальными шагами, которые защитят жизни и могут создать основу для достижения крепкого мира.

"Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир смотрит. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать реальность своей преданности миру", – сказала представитель Вашингтона.

Напомним: президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. В Кремле же заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер назвал российский удар по Кривому Рогу самым смертоносным для детей за три года полномасштабной войны. Вследствие ракетной атаки погибли девять несовершеннолетних.

Представитель Украины Юрий Витренко подчеркнул, что страна-агрессор Россия сознательно атаковала мирный жилой район Кривого Рога баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом. Факты с места происшествия свидетельствуют, что это был очередной акт террора против нашего гражданского населения.

Тем временем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Украину в гибели мирных жителей в Кривом Роге и нарушении перемирия. Он заявил, что ответственность за трагедию якобы лежит на украинских властях, а не на России.

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