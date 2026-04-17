В Украине переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

С начала года в Украине выросла стоимость коммунальных тарифов. В целом, с декабря 2025-го до март 2026-го подорожание составило 0,6%, однако отдельные тарифы увеличились значительно больше – к примеру, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 3,5%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: стоимость содержания и ремонта жилья увеличилась на 2%.

Также подорожали услуги по уборке мусора. Рост составил 1,7%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

В то же время с февраля по март тарифы выросли на 0,2%. В частности, расценки увеличились на:

содержание и ремонт жилья – на 0,6%;

уборку мусора – на 0,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали – на 0,3%.

Какой тариф на свет действует с 1 апреля 2026 года

Вместе с тем, за апрель украинцы заплатят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

В то же время следует помнить: текущий тариф зафиксирован соответствующим решением Кабмина. Однако его действие заканчивается 30 апреля.

Тем не менее, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения – а потому, есть основания полагать, что с 1 мая электроэнергию украинцам будут подавать по текущему тарифу. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

Как сообщал OBOZ.UA, также 30 апреля заканчивается действие тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаза", который определяет стоимость цены на газ в 7,96 грн/кубометр. И пока что о продлении этого срока не сообщалось. И хотя в правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, в более отдаленной перспективе повышение цен, похоже, неотвратимо.

