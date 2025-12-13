'Мир не за горами': Эрдоган сделал громкое заявление после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мир в Украине "не за горами". К такому выводу он пришел после встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Лидеры двух стран провели переговоры в пятницу, 12 декабря, в Туркменистане на полях международного форума "Мир и доверие". После этого Эрдоган устроил пресс-конференцию, главные тезисы которой его пресс-служба опубликовала 13 декабря.

Как прошла встреча Эрдогана с Путиным

Президент Турции заявил, что надеется обсудить план мирного урегулирования украинско-российской войны с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы обменялись мнениями с Путиным о наших двусторонних отношениях, войне в Украине и региональных вопросах. Мы отметили, что положительно оцениваем диалог, инициированный господином Трампом, и обсудили вклад нашей страны в мирные усилия", – сказал Эрдоган.

Беседу с диктатором он назвал "очень продуктивной, всесторонней и глубокой". Главарь РФ получил приглашение посетить Турцию "в любое время".

"В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все участники процесса, Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться давным-давно. Мы открыто говорим об этом всем нашим коллегам", – заявил президент.

По его словам, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан "находится в постоянном контакте с соответствующими сторонами" в США; также периодически проводятся "телефонные переговоры с лидерами" на счет мирного урегулирования.

"После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с президентом Трампом. Мир не за горами, мы это видим. Все, что нам нужно сделать, это повернуть курс туда, где есть мир", – утверждает Эрдоган.

Также он сказал, что "Черное море не следует рассматривать как поле боя". Мол, обратная ситуация не поможет ни Киеву, ни Москве. "Всем необходимо безопасное судоходство в Черном море. Это должно быть обеспечено", – уверен турецкий лидер.

Что предшествовало

В ночь на пятницу войска Российской Федерации атаковали два украинских порта, повредив три принадлежащих Турции корабля, включая судно, перевозившее продовольствие. Перед этим Москва грозилась "отрезать Украину от моря".

В МИД Турции призвали стороны к "немедленной деэскалации", а также просили заключить договоренности по гарантиям безопасности судоходства.

Как писал OBOZ.UA:

– Турецкая компания Besiktas Shipping, которая является владелицей нефтяного танкера, поврежденного у побережья Сенегала на прошлой неделе, объявила о приостановке всех судоходных операций, связанных с "российскими интересами". Там пояснили, что из-за ситуации с безопасностью в регионе риски для судов и экипажа стали неприемлемыми.

– Владимир Путин в Туркменистане не смог правильно произнести фамилию президента страны Сердара Бердымухамедова. Практически сразу после этого он запнулся и не выговорил имя его отца – Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее также занимал должность главы государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!