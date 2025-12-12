'Угроза безопасности навигации': Турция отреагировала на удар по своему судну в Черноморске

Во время атаки на порт Черноморск 12 декабря российские террористы поразили судно турецкой компании. Анкара резко отреагировала на удар и призвала к немедленной деэскалации.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что этот случай демонстрирует обоснованность предыдущих заявлений Анкары об опасности для морской навигации из-за распространения войны на акваторию Черного моря.

"Сегодняшнее нападение на украинский порт Черноморск (12 декабря), в результате которого также было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных беспокойств относительно распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море и связанных с этим угроз морской безопасности и свободе судоходства", – говорится в заявлении.

В МИД Турции сообщили, что по предварительным данным, экипаж и водители грузовиков, которые находились на борту судна, были оперативно эвакуированы. Среди граждан Турции пострадавших нет.

Генеральное консульство страны в Одессе следит за ситуацией и оказывает необходимую помощь своим гражданам.

Анкара призвала стороны к немедленной деэскалации и заявила о настоятельной необходимости заключить договоренности по гарантиям безопасности судоходства в Черном море, а также прекратить атаки по энергетической и портовой инфраструктуре.

Ситуация с безопасностью в Черном море

Ситуация с безопасностью в Черном море остается напряженной из-за российской агрессии.

Россия минирует море, что создает угрозу для судов и экологии. Это военное преступление, которое нарушает международное право. Взрывы, разливы нефти, химикаты уничтожают морскую жизнь, отравляют воду и береговую зону.

Но наибольшую угрозу представляют воздушные и ракетные атаки с моря, которые осуществляет Россия. После ее выхода из "зерновой сделки" украинские порты постоянно становились целью российских ударов, что влияло на международные торговые маршруты и работу судоходных компаний.

Турция, как ключевая страна Черноморского региона и посредник в предыдущих договоренностях, регулярно призывает к восстановлению стабильной и безопасной навигации.

Ракетный удар РФ 12 декабря по Черноморску стал очередным напоминанием, что действия России в Черноморском регионе представляют угрозу для иностранных судов.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В Черноморске РФ поразила гражданское судно турецкой компании.

