Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал российского диктатора Владимира Путина к введению ограниченного режима прекращения огня по энергетическим объектам и портам. Он заявил, что такое решение будет способствовать мирному урегулированию.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета президента Турции. Эрдоган утверждает, что между Украиной и Россией может быть достигнут прогресс в направлениях, которые будут иметь практическую пользу для обеих сторон.

Что сказал Эрдоган

Заявление Эрдогана безотлагательно прекратить обстрел энергетики и портов прозвучало на полях Международного форума мира и безопасности в Туркменистане, где он находится с визитом.

"Усилия, направленные на завершение украинско-российской войны справедливым и устойчивым миром, являются крайне ценными. Можно достичь прогресса в направлениях, которые будут иметь практическую пользу для обеих сторон", – говорится в заявлении турецкого президента.

Он подчеркнул, что "прежде всего целесообразным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня по энергетическим объектам и портам". Также Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция будет способствовать мирному урегулированию "в любом формате".

Роль Турции в мирных переговорах РФ и Украины

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине принять определенные сложные решения, касающиеся окончания войны. Это нужно для того, чтобы избежать очередных потерь и "предотвратить катастрофу".

Незадолго до этого турецкий президент предложил возобновить Стамбульский процесс переговоров между украинскими и российскими представителями в новом, более широком формате. Турция готова предоставить площадку для дальнейших дипломатических шагов.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры в Стамбуле проходили еще в 2022 году, когда стороны обсуждали возможность прекращения огня. Однако после зверств российских военных в Буче и Ирпене любые разговоры о компромиссах были свернуты. С тех пор Москва не продемонстрировала ни одного шага, который можно было бы назвать мирным.

