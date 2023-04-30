Мир не простит российский террор: Зеленский поблагодарил всех, кто усиливает изоляцию России. Видео

Государство-террорист Россия должна постоянно получать более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. Больше всего глобальных игроков должны быть абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против РФ.

Видео дня

Об этом в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram 30 апреля, говорил президент Владимир Зеленский. Он выразил благодарность всем, кто помогает изолировать страну-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я благодарю каждую и каждого в мире, кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки террористам оружия, его компонентов, работающих для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы", – акцентировал глава государства.

О военной помощи Украине

Президент подытожил результаты прошедшей недели и выразил благодарность странам, которые особенно отличились в помощи нашему государству.

"Хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании – за "Цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО. Спасибо Америке за финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержания нашего бюджета и устойчивости", – отметил Зеленский.

Также глава государства выразил благодарность Нидерландам за решение парламента по тренировкам украинских воинов на передовых западных системах, Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства, а также Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях.

Гарант подчеркнул, что обязательно в максимальном единстве – все вместе в Украине, в Европе, в мире – сможем не дать России затянуть войну и восстановим нормальный справедливый мир.

О Дне пограничника

Также Зеленский поздравил украинских пограничников, отмечающих 30 апреля профессиональный праздник.

"Хочу сейчас особо отметить наших воинов-пограничников, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство и наших людей в боях на Донбассе... Самые жестокие направления... Марьинское, Бахмутское, Лиманское... Спасибо вам, воины!" – сказал президент.

Также он отметил пограничников Луцкого пограничного отряда, защищающих Авдеевское направление, Харьковского, Сумского и Черниговского отрядов, а также бойцов, защищающих Южное направление.

О разговоре с Макроном

Кроме того, Зеленский сообщил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Как всегда, продолжительно и содержательно. Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и чтобы ускорить завершение войны нашей победой", – отметил глава государства.

Он выразил благодарность Франции и Макрону лично за поддержку нашего государства и наших людей.

"Сейчас в этом разговоре господин Президент подтвердил для Украины поставки именно того, о чем я обращался в прошлом разговоре. Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот пакет оружия!" – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия передала Украине второй ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Также силам обороны поступит от этой страны новая автомобильная военная техника;

– Великобритания планирует купить оружие большой дальности нашей армии. В рамках фонда поддержки Украины ВСУ могут получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей;

– Литва передала Украине партию внедорожников. Также ВСУ направили сухпайки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!