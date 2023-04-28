'Мир должен быть на условиях Украины': Боррель прокомментировал разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что любая инициатива по завершению начатой Россией полномасштабной войны должна свидетельствовать о справедливом мире.

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Глава дипломатии ЕС отметил, что говорил о разговоре политиков с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель написал на своем аккаунте в Twitter в четверг, 27 апреля.

По его словам, мир должен быть только на условиях нашего государства, ведь Россия является агрессором, а на кону стоит существование Украины.

"Любая значимая инициатива, направленная на достижение мира, должна быть направлена на справедливый мир – на основе украинских условий, чье выживание стоит на кону", – написал европейский дипломат.

Кулеба в Twitter также рассказал о разговоре с Боррелем. Глава МСЗ отметил, что кроме разговора лидеров Украины и Китая они обсудили пути углубления связей со странами Латинской Америки и военную помощь для ВСУ.

Министр отметил, что просил Борреля призвать страны-члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов для Сил обороны Украины.

Зеленский и Си Цзиньпин 26 апреля провели телефонные переговоры. Лидер КНР в ходе разговора заявил, что отправит в Украину специального представителя китайского правительства по делам Евразии.

В то же время, он отметил, что Пекин "не будет подливать масла в огонь" в начатой Россией войне. Политик назвал переговоры Киева и Москвы "единственным выходом". Глава КНР считает, что следует "использовать благоприятные условия для политического урегулирования" войны в Украине.

В РФ отреагировали на новость о телефонном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина. В российском МИДе похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на то, что Пекин так и не осудил агрессию России против Украины. Он отметил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме отреагировали на первый с начала полномасштабного вторжения диалог между Зеленским и Си Цзиньпином. Для Вашингтона это положительный знак, но с оптимистичными выводами там не торопятся.