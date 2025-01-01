'Мир будет в состоянии лихорадки еще 10-15 лет': Хара объяснил ключевые вызовы и указал на нюанс с позицией Трампа

На сегодняшний день происходит разрушение предыдущей международной системы, которая приводит в то числе к нестабильности на европейском континенте. В таком состоянии мир может находиться еще 10-15 лет.

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Более того, мир сталкивается с наглостью россиян, которые требуют не только проигрыша Украины, но и проигрыша Европейского Союза, НАТО и США. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, на ситуацию в мире влияет упадок коллективного Запада, Соединенных Штатов, смена американских приоритетов из Европы и Ближнего Востока на сдерживание Китая. В целом глобальная нестабильность влияет на события в Европе.

"Прежде всего следует сказать абстрактную, но важную вещь, что мир еще будет в таком состоянии лихорадки, мне кажется, 10-15 лет, поскольку предыдущая международная система разрушается. Для этого есть конкретные предпосылки", – заявил Хара.

Также он добавил, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа начала понимать, что быстро закончить российско-украинскую войну невозможно. В Соединенных Штатах осознают, что конфликт существует не только между Киевом и Москвой.

"Россия считает себя в состоянии войны с коллективным Западом и хочет, чтобы вместе со сдачей Украины, чтобы Соединенные Штаты согласились сдать определенные позиции и в Европе. То есть, это вызов и нам, европейцам", – отметил эксперт.

В таких реалиях европейским странам придется сплотиться, чтобы усилить себя и иметь возможность сдерживать Россию от потенциальной провокации или агрессии против члена НАТО. Кроме того, в случае если, США прекратят оказывать помощь Украине, Европе придется в условиях ресурсных ограничений взять на себя еще больше обязанностей.

"Я думаю, что администрация Дональда Трампа столкнется с реальностью, той наглостью россиян, которые требуют не только проигрыша Украины, но и проигрыша Европейского Союза, НАТО и проигрыша Соединенных Штатов. И тогда будут приняты другие решения, которые станут нам, скорее всего, более выгодны", – заявил Хара.

По словам эксперта, РФ в свою очередь не прекратит, а наоборот, усилит свою деструктивную деятельность с точки зрения подрыва готовности западного общества противодействовать агрессии, прежде всего, на европейском направлении. При этом внутри России будет усиливаться экономическое давление, расти структурные проблемы, которые нельзя решить быстро, и все эти внутренние проблемы будут нарастать.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил требование России к Украине отказаться от своего права на суверенитет и территориальную целостность. Это предварительное условие агрессора для начала мирных переговоров, и оно указывает на то, что РФ никак не заинтересована в добросовестном диалоге.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле также выразили недовольство концепцией Дональда Трампа по поводу завершения войны. Для начала переговоров команда избранного президента США предлагает отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию контингент миротворцев, и это не устраивает страну-агрессора РФ.

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