В ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова по Украине и на что делают ставку в Кремле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил требование России к Украине отказаться от своего права на суверенитет и территориальную целостность. Это предварительное условие агрессора для начала мирных переговоров, и оно указывает на то, что РФ никак не заинтересована в добросовестном диалоге.

Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, в 2025 году Кремль будет отдавать потребностям страны в формировании военных сил и внутренней политической стабильности, а не усилиям по смягчению экономического давления и нехватки рабочей силы.

Так, Лавров в интервью кремлевскому информационному агентству, опубликованному 30 декабря, заявил, что Россия не будет участвовать ни в каких переговорах по прекращению войны против Украины, если Киев не откажется от своего права и целей по освобождению территорий.

По его словам, РФ считает "ультиматумом" цель Украины по освобождению своей территории до ее международно признанных границ 1991 года.

"Кремль, вероятно, пытается навязать Украине нереалистичные требования, которые нарушают международное право, чтобы помешать законным добросовестным переговорам. Россия также, вероятно, пытается заставить Запад принудить Киев признать и принять территориальные уступки, которые принесут ей пользу в долгосрочной перспективе", – предположили в ISW.

Там напомнили, что Лавров и другие российские официальные лица ранее уже отвергали право Украины на суверенитет и территориальную целостность как законную позицию на переговорах. Поэтому очевидно, что Россия никоим образом не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и будет продолжать добиваться полной ее капитуляции.

В доказательство таким выводам эксперты отметили, что 30 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который косвенно указывает на намерение агрессора пополнять ряды оккупационных войск. Так, в нем говорится, что мигранты, нелегально въехавшие в РФ, должны подать заявление на получение легального статуса или покинуть страну до 30 апреля 2025 года. Согласно документу, они могут получить такой статус лишь пройдя ряд медицинских обследований; сдав экзамен по русскому языку, истории и праву; погасив все долги или подписав контракт на военную службу с минобороны РФ.

"Россия испытывает нехватку рабочей силы в 1,5 млн человек, и указ Путина, вероятно, еще больше усугубит ее, если значительное число мигрантов, работающих в сфере общественного питания, транспорта и других низкоквалифицированных отраслях, либо покинут страну, либо принудительно вступят в российскую армию", – говорится в сводке ISW.

При этом остается неясным, будут ли российские власти обеспечивать соблюдение этого указа. Если да, то это, считают аналитики, покажет, как они расставляют приоритеты в реагировании на политические, силовые и экономические проблемы рынка труда. Начало депортации мигрантов будет означать, что РФ отдает приоритет умиротворению жалоб среди российских провоенных ультранационалистов и решению возможных проблем безопасности путинского режима, связанных с продолжающимися сообщениями о мигрантах, совершающих преступления и террористические акты в России, а не решению экономических проблем страны.

"Решение же не обеспечивать соблюдение указа будет означать, что российские власти больше озабочены использованием труда мигрантов для преодоления экономических проблем России и нехватки рабочей силы, чем посланием ультранационалистическому электорату Кремля", – подытожил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле также выразили недовольство концепцией Дональда Трампа по поводу завершения войны. Для начала переговоров команда избранного президента США предлагает отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию контингент миротворцев, и это не устраивает страну-агрессора РФ.

