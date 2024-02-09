Минветеранов вместо Лапутиной временно возглавил Герой Украины Порхун

Временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов назначен Александр Порхун. Ранее он занимал должность первого зама Юлии Лапутиной, которая 5 февраля подала в отставку.

О новом назначении в пятницу, 9 февраля, сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича", – говорится в сообщении.

Кто такой Александр Порхун

Александр Порхун – майор Вооруженных сил Украины в отставке, участник войны, бывший командир 13-го батальона 95-й аэромобильной бригады. Награжден званием Герой Украины с отличием орденом "Золотая Звезда".

Родился 21 января 1987 в Киеве. После 9-го класса школы поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, который закончил в 2004 году. Тогда же поступил в Одесский институт Сухопутных войск, а в 2006 году продолжил обучение во Львовском институте Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Национального университета "Львовская политехника".

Получил диплом специалиста по боевому применению и управлению действиями аэромобильных подразделений.

В августе 2008 года начал службу в 13-м отдельном аэромобильном батальоне 95-й ОАБр ВСУ. Прошел путь от командира аэромобильного взвода до командира батальона.

С 2014 года был участником военных операций на востоке Украины. С 2017 года имеет статус майора в отставке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 февраля министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

– Президент Владимир Зеленский назвал увольнение Лапутиной перезагрузкой в этой сфере. Он заявил, что "это вопрос исключительно менеджмента" и Украине необходимы "сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".

– 7 февраля депутаты Рады 302 голосами поддержали увольнение Лапутиной. Самой чиновницы на заседании парламента не было, отчета о своей работе она не предоставляла.

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