Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку: первые подробности

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина написала заявление об увольнении с должности. Оно было подано в понедельник, 5 февраля.

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Об желании министра пойти в отставку сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. "В Верховную Раду Украины поступило заявление Лапутиной Юлии Анатольевны об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", – рассказал он в Telegram вечером 5 февраля.

56-летняя Юлия Лапутина – генерал-майор Службы безопасности Украины, имеет юридическое, педагогическое и психологическое образование. Свое кресло в Кабмине она заняла 18 декабря 2020 года.

О причинах ее решения уволиться информации пока что нет. По состоянию на 18:00 Лапутина в социальных сетях никак не комментировала поступок.

Добавим: согласно Закону "О Кабинете министров Украины", член парламента освобождается от должности со дня принятия соответствующего решения депутатами ВРУ.

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