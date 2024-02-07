В Раде поддержали увольнение министра по делам ветеранов Лапутиной

Депутаты Верховной Рады Украины 7 февраля поддержали увольнение министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. За это решение свои голоса отдали 302 парламентария.

Голосов против не было, однако 37 политиков решили не голосовать, а трое – удержались. Результаты обнародовал народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.

Лапутиной на заседании парламента не было, отчет о своей работе она не предоставляла.

"Профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Все выступающие, как от власти, так и оппозиции, "разносили" в выступлениях министра", – написал он.

Напомним: 5 февраля Лапутина написала заявление об увольнении с должности министра по делам ветеранов Украины. Ведомство она возглавляла с декабря 2020 года.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский назвал увольнение министра перезагрузкой.

"При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно", – заявил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народного депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую исключили из партии. Соответствующее решение приняла глава "СН" Елена Шуляк .

– Еще 11 января Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!